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Can Erok/İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 14:48,Son Güncelleme:

Bu kez Caddebostan... Deniz kıyısı pislik içinde

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Bu kez Caddebostan... Deniz kıyısı pislik içinde
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İSTANBUL’da normalleşme sürecinin ardından vatandaşlar sahillere akın etti ancak son günlerde artan deniz kirliliği vatandaşların dikkatini çekiyor.

Kadıköy Caddebostan Sahili’nde vatandaşların yürüyüş ve spor yaptığı ayrıca denize girdiği yürüme yolu ve plajın da bulunduğu alanın yanında deniz kirliliği dikkat çekiyor. Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve kayalıklarda oturarak denizi seyrettiği alanda deniz kirliliğine pis koku da eşlik ediyor. Deniz üzerinde kahverengi bir tabakanın içinde bol miktarda evsel atık ve deniz anası olduğu görüldü.

Bu kez Caddebostan... Deniz kıyısı pislik içinde

Bu kez Caddebostan... Deniz kıyısı pislik içinde


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