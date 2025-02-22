Bu kez bu işte bir ‘Çapanoğlu’ yok

Haberin Devamı

Çapanoğulları 17. yüzyıldan itibaren Yozgat (Bozok) merkezli olarak Amasya, Çorum, Samsun, Kayseri, Konya ile Antep’ten Halep ve Rakka’ya kadar hüküm sürmüş bir Ayan/Derebeyi ailesi. Bölgede uzun yıllar hâkimiyet gösteren bu aile Osmanlı’nın merkezileşmesiyle gücünü kaybetmiş, Cumhuriyet’e geçiş sürecinde de bazı mensupları Ankara hükümetinin karşı saflarında yer alıp isyan ettiği için gözden ve güçten düşmüştü. İçinden birçok devlet adamı yetişen aileye mensup önemli isimlerden biri de Çapanoğlu Agah Efendi’ydi. Döneminin mühim münevverlerinden olan Agah Efendi, Genç Osmanlılar (Jöntürkler) hareketinin kurucularından biri ve Namık Kemal’in yakın çalışma arkadaşıydı. Şair Şinasi ile Osmanlı’nın ilk özel gazetesi Tercüman-ı Ahval’i çıkararak basın tarihine de geçmişti.

Haberin Devamı

‘HİÇBİR BAĞI YOK’

1973’te hayatını kaybeden Münir Süleyman Çapanoğlu ise ünlü bir gazeteci ve çeşitli konularda 20’ye yakın kitabı olan bir yazar... Agah Efendi’nin torunu olarak biliniyordu. Hakkında yazılmış bütün biyografilerde bu bilgi yer alıyor. Ancak bu akrabalık bağının gerçek olmadığı ortaya çıktı. İletişim Yayınları’ndan geçen ay çıkan “Çapanoğlu Ailesi-Taşra Elitinin Dönüşümü” adlı kitabın giriş bölümündeki bilgilere göre bu doğru değil ve İstanbul doğumlu Münir Süleyman Çapanoğlu’nu Yozgatlı meşhur Çapanoğullarına bağlayan hiçbir aile bağı yok.

‘KENDİNE HAVA VERMİŞ’

Kitabın yazarı Büşra Akdoğmuş, bu tespitini Çapanoğullarının soy kayıtlarına, bu konudaki araştırmacıların bulgularına ve yaşayan Çapanoğulları mensuplarının beyanlarına dayandırıyor. Yazar, Münir Süleyman Çapanoğlu’nun yıllarca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin idare müdürlüğünü yapan Cem Çapanoğlu ile görüşmesini de bu nedenle çalışmasından çıkarmış ve kitaba koymamış. Kitapta görüşüne başvurulan Çapanoğlu ailesi mensubu Abdülkadir Çapanoğlu da, “Bence Münir Süleyman Çapanoğlu, gazeteci kimliğini Agah Efendi’ye dayandırarak kendine bir hava veriyordu” ifadesini kullanıyor.