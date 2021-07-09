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Gündem
Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 09.07.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Bu kez baltayı taşa vurdu! Kadıköy'deki korsan otoparkçı yakalandı

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Bu kez baltayı taşa vurdu! Kadıköy'deki korsan otoparkçı yakalandı

Kadıköy'de sokaklarda korsan otoparkçılık yapan şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin müşteri zannettiği sivil trafik polislerine sokak üzerinde para karşılığı park yeri gösterdiği anlar kameralar tarafından kaydedildi. Yakalanan şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından Kadıköy, Caddebostan Sahil Yolu, Funda Çıkmazı Sokak üzerinde bir kişinin korsan otoparkçılık yaptığını tespit etti. Bunun üzerine müşteri kılığına giren sivil trafik polisleri sokağa gittiklerinde bir şüpheli onları karşıladı. Müşteri zannettiği polislere park yeri tarif eden şüphelinin görüntüleri kameralar tarafından görüntülendi. Araçlarını park ettikten sonra kimliklerini açıklayan sivil trafik polisleri şüpheli Mustafa Selçuk B.'yi gözaltına aldı. 

Bu kez baltayı taşa vurdu Kadıköydeki korsan otoparkçı yakalandı

Şüpheli, Karayolları Trafik Kanununun 79. maddesi (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) gereğince adli işlem başlatılması için Göztepe Polis Merkezi'ne teslim edildi.

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