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Musa KESLER
Haber Giriş: 25.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu kez ağabeyi doktoru darp etti

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Bu kez ağabeyi doktoru darp etti
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Artvin Hopa’da önceki gün hastanede şiddete maruz kalan doktor Seda Kenanoğlu bu kez önceki failin ağabeyinin şiddet ve tehditlerine maruz kaldı.

Kenanoğlu, görev yaptığı hastanede önceki gün COVID-19 karantinasında olan ve mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye gelen Kibarcan Çakmak’ın şiddetine maruz kaldığı iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Bu kez Çakmak’ın ağabeyi Nejdet Çakmak bir kafede oturan doktorların yanına geldi ve kardeşine yönelik şikâyetlerini geri çekmelerini istedi. Çıkan tartışmada hakaret ve küfürler savuran Çakmak, Kenanoğlu’nun yanındaki doktor arkadaşını darp etti. Bunun üzerine iki doktor hastaneye giderek rapor aldı ve Necdet Çakmak’tan şikâyetçi oldu. Doktor Kenanoğlu ve arkadaşı ifadelerinde tehdit edildiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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