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Bu kentte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Adana
Bu kentte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 11:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle çarşamba günü etkisini artıracak sıcak hava dalgası nedeniyle hissedilen sıcaklığın 45 ila 50 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

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Bugün kentte hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülürken, pazartesi günü termometrelerin 37 dereceyi göstermesi bekleniyor. Salı günü 38 dereceye yükselecek hava sıcaklığının çarşamba günü ise 41 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik tahminlere göre perşembe günü sıcaklık 39 dereceye gerilerken, cuma ve cumartesi günleri 37, pazar günü ise 38 derece seviyelerinde seyredecek.

Yüksek sıcaklığın etkisini artıracak olan nem nedeniyle özellikle çarşamba günü hissedilen sıcaklığın 45 ila 50 derece arasında olacağı öngörülüyor. Uzmanlar, vatandaşların özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve yaşlılar, çocuklar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Adana

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