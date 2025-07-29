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Bu kentte dışarı adım atılmıyor | Termometreler 51 dereceyi gösterdi, cadde ve sokaklar boş kaldı

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#Sıcak#Hava Durumu#Meteoroloji
Bu kentte dışarı adım atılmıyor | Termometreler 51 dereceyi gösterdi, cadde ve sokaklar boş kaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 17:02

Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Kentte cadde ve sokakların sakin kaldığı gözlendi.

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Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte termometre 51 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan korunmak isteyen kimi vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda, parklarda, kimileri ise gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

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Bu kentte dışarı adım atılmıyor | Termometreler 51 dereceyi gösterdi, cadde ve sokaklar boş kaldı

Şehrin ana cadde ve sokaklarında insan ve araç trafiğinin sakin olduğu görüldü.

Bu kentte dışarı adım atılmıyor | Termometreler 51 dereceyi gösterdi, cadde ve sokaklar boş kaldı

MALATYA

Malatya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentin işlek caddelerinden olan İnönü Caddesi'nde yoğunluğun az olduğu gözlemlendi.

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Vatandaşlar öğlen saatlerinde cadde ve sokaklara çıkmamayı tercih etti.

Bu kentte dışarı adım atılmıyor | Termometreler 51 dereceyi gösterdi, cadde ve sokaklar boş kaldı

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için park, havuz ve gölgelikleri tercih etti.

Bazı vatandaşlar ise yüksek kesimlerde ve baraj kenarlarında serinlemeye çalıştı.

Bu kentte dışarı adım atılmıyor | Termometreler 51 dereceyi gösterdi, cadde ve sokaklar boş kaldı

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#Sıcak#Hava Durumu#Meteoroloji

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