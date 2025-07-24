Bu kentimiz tarihinin en sıcak günlerinden birine hazırlanıyor | 87 yılın rekoru kırılabilir

Haberin Devamı

Türkiye genelinde etkili olan çöl sıcakları Samsun’da da şiddetini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sıcaklıkların hafta başına kadar kademeli olarak artacağını ve Vezirköprü, Havza gibi iç kesimlerde rekor seviyelere ulaşacağını duyurdu.

Samsun’da temmuz ayında şimdiye dek ölçülen en yüksek sıcaklık 25 Temmuz 1973’te 37,5 derece olarak kaydedilmişti. Kentin tüm zamanlardaki en yüksek sıcaklığı ise 15 Ağustos 1938’de 39 derece olarak ölçülmüştü. Ancak bu hafta Vezirköprü'de 42 dereceyi, Havza’da ise 39 dereceyi geçmesi beklenen sıcaklıklarla birlikte bu rekorların tarihe karışması bekleniyor.

Haberin Devamı

NEMLE BİRLİKTE HİSSEDİLEN 47 DERECEYE ÇIKABİLİR

Bazı bölgelerde nem oranının yüzde 90’ı aşmasıyla birlikte hissedilen sıcaklığın, ölçülen değerin 5 derece üzerine çıktığı belirtildi. Bu durum özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.

Yetkililer, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 17.00 arasında güneş altında kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli giysiler tercih edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.