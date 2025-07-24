×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bu kentimiz tarihinin en sıcak günlerinden birine hazırlanıyor | 87 yılın rekoru kırılabilir

Güncelleme Tarihi:

#Hava Sıcaklığı#Meteoroloji#Sıcak Hava
Bu kentimiz tarihinin en sıcak günlerinden birine hazırlanıyor | 87 yılın rekoru kırılabilir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 11:48

Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası etkisindeki Samsun, tarihinin en sıcak günlerinden birine hazırlanıyor. Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 42 derecenin üzerine çıkarak son 87 yılın rekorunu kırabilir.

Haberin Devamı

Türkiye genelinde etkili olan çöl sıcakları Samsun’da da şiddetini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sıcaklıkların hafta başına kadar kademeli olarak artacağını ve Vezirköprü, Havza gibi iç kesimlerde rekor seviyelere ulaşacağını duyurdu.

Bu kentimiz tarihinin en sıcak günlerinden birine hazırlanıyor | 87 yılın rekoru kırılabilir

Samsun’da temmuz ayında şimdiye dek ölçülen en yüksek sıcaklık 25 Temmuz 1973’te 37,5 derece olarak kaydedilmişti. Kentin tüm zamanlardaki en yüksek sıcaklığı ise 15 Ağustos 1938’de 39 derece olarak ölçülmüştü. Ancak bu hafta Vezirköprü'de 42 dereceyi, Havza’da ise 39 dereceyi geçmesi beklenen sıcaklıklarla birlikte bu rekorların tarihe karışması bekleniyor.

Haberin Devamı

Bu kentimiz tarihinin en sıcak günlerinden birine hazırlanıyor | 87 yılın rekoru kırılabilir

NEMLE BİRLİKTE HİSSEDİLEN 47 DERECEYE ÇIKABİLİR

Bazı bölgelerde nem oranının yüzde 90’ı aşmasıyla birlikte hissedilen sıcaklığın, ölçülen değerin 5 derece üzerine çıktığı belirtildi. Bu durum özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.

Bu kentimiz tarihinin en sıcak günlerinden birine hazırlanıyor | 87 yılın rekoru kırılabilir

Yetkililer, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 17.00 arasında güneş altında kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli giysiler tercih edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Sıcaklığı#Meteoroloji#Sıcak Hava

BAKMADAN GEÇME!