Bu kente bahar gelmiyor! Sıcaklıklar eksi 18.5'e düştü, her şey buz tuttu

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Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ardahan'da uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece eksi 18,5 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde ağaçlar kırağı tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı. Binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Zafer Kaya adlı vatandaş, mart ayı olmasına rağmen soğukla mücadele ettiğini söyleyerek, ''Mart ayı olmasına rağmen soğuklar devam ediyor. Şu an bile eksi 17 derece. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Allah bize yardım etsin. Araçlarımız bile çalışmıyor'' dedi.

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GÜMÜŞHANE'DE BUZ TUTAN BARAJ GÖLÜ BALIK TUTKUNLARINI BULUŞTURDU

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde balıkçılar, aşırı soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Sadak Baraj Gölü'nde ava çıkıyor.

İlçeye bağlı Sadak köyü sınırlarındaki Sadak Baraj Gölü'nde bir araya gelenler, buz tabakasını baltayla kırıp olta ve av malzemeleriyle balık tuttu.

Buz kalınlığının yaklaşık 50 santimetreyi bulduğu gölde gün boyu vakit geçiren vatandaşlar, buz üzerinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Yıllardır geleneksel yöntemlerle gölde balık avlayan Şahin Güner, AA muhabirine, bölgede hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğünü söyledi.

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Erken saatlerde geldikleri gölde ilk olarak buzları kırdıklarını dile getiren Güner, "Daha sonra yemlerimizi oltamızdaki kanca ucuna takıyoruz ve yaklaşık 20 metre derinliğe indirerek bekliyoruz. Biz büyüklerimizden gördük. Onların yolunda devam ediyoruz." diye konuştu.

Soner Aslan ise soğuk havaya rağmen balık tutmaktan keyif aldıklarını ifade ederek, "Buzları kırdık, oltalarımıza yemlerimizi taktık. Büyüklerimizden gördüğümüz bu şekildeki avcılığı devam ettiriyoruz." dedi.