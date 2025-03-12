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Bu kente bahar gelmiyor! Sıcaklıklar eksi 18.5'e düştü, her şey buz tuttu

Güncelleme Tarihi:

#Soğuk#Hava Durumu#Ardahan
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 10:32

Ardahan'da hava sıcaklığının gece eksi 18,5 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde ağaçlar kırağı tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ise balıkçılar, aşırı soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Sadak Baraj Gölü'nde ava çıkıyor.

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Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ardahan'da uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bu kente bahar gelmiyor Sıcaklıklar eksi 18.5e düştü, her şey buz tuttu

Hava sıcaklığının gece eksi 18,5 dereceye kadar düştüğü Göle ilçesinde ağaçlar kırağı tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı. Binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

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Bu kente bahar gelmiyor Sıcaklıklar eksi 18.5e düştü, her şey buz tuttu

Zafer Kaya adlı vatandaş, mart ayı olmasına rağmen soğukla mücadele ettiğini söyleyerek, ''Mart ayı olmasına rağmen soğuklar devam ediyor. Şu an bile eksi 17 derece. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Allah bize yardım etsin. Araçlarımız bile çalışmıyor'' dedi.

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Bu kente bahar gelmiyor Sıcaklıklar eksi 18.5e düştü, her şey buz tuttu

GÜMÜŞHANE'DE BUZ TUTAN BARAJ GÖLÜ BALIK TUTKUNLARINI BULUŞTURDU

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde balıkçılar, aşırı soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Sadak Baraj Gölü'nde ava çıkıyor.

Bu kente bahar gelmiyor Sıcaklıklar eksi 18.5e düştü, her şey buz tuttu

İlçeye bağlı Sadak köyü sınırlarındaki Sadak Baraj Gölü'nde bir araya gelenler, buz tabakasını baltayla kırıp olta ve av malzemeleriyle balık tuttu.

Bu kente bahar gelmiyor Sıcaklıklar eksi 18.5e düştü, her şey buz tuttu

Buz kalınlığının yaklaşık 50 santimetreyi bulduğu gölde gün boyu vakit geçiren vatandaşlar, buz üzerinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Bu kente bahar gelmiyor Sıcaklıklar eksi 18.5e düştü, her şey buz tuttu

Yıllardır geleneksel yöntemlerle gölde balık avlayan Şahin Güner, AA muhabirine, bölgede hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğünü söyledi.

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Bu kente bahar gelmiyor Sıcaklıklar eksi 18.5e düştü, her şey buz tuttu

Erken saatlerde geldikleri gölde ilk olarak buzları kırdıklarını dile getiren Güner, "Daha sonra yemlerimizi oltamızdaki kanca ucuna takıyoruz ve yaklaşık 20 metre derinliğe indirerek bekliyoruz. Biz büyüklerimizden gördük. Onların yolunda devam ediyoruz." diye konuştu.

Bu kente bahar gelmiyor Sıcaklıklar eksi 18.5e düştü, her şey buz tuttu

Soner Aslan ise soğuk havaya rağmen balık tutmaktan keyif aldıklarını ifade ederek, "Buzları kırdık, oltalarımıza yemlerimizi taktık. Büyüklerimizden gördüğümüz bu şekildeki avcılığı devam ettiriyoruz." dedi.

Bu kente bahar gelmiyor Sıcaklıklar eksi 18.5e düştü, her şey buz tuttu

Bu kente bahar gelmiyor Sıcaklıklar eksi 18.5e düştü, her şey buz tuttu

Bu kente bahar gelmiyor Sıcaklıklar eksi 18.5e düştü, her şey buz tuttu

 

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#Soğuk#Hava Durumu#Ardahan

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