Bu kediler ‘dokunulmaz’

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Devlet Büyüklerini Koruma Şubesi’nin korumasındaki kediler artık “kültür varlığı” niteliğindeki ana binada da “dokunulmazlığa” sahip. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un özel talimatıyla turkuvaz halıda dilediklerince dolaşıyorlar, gizlilik dereceli bürolarda bile keyif yapabiliyorlar. TBMM şeref holü ve kulisler gibi mahrem alanlarda ise güvenlikleri Meclis Koruma Dairesi’nce sağlanıyor. Yemek ve mama ihtiyaçları nöbetçi emniyet mensuplarınca karşılanıyor. Bahçeye çıkmak istediklerinde yine görevli polislerce kapılar açılıyor. TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı’nca kurulan ekip, mamalarını, aşılarını, alanlarının temizliğini takip ediyor. Sayıları 60’a yaklaşan kedi ve yavrularının sağlık sorunlarıyla da Ankara Üniversitesi’nden veteriner hekimler ilgileniyor.