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Bu kazanın bir numaralı sanığı hayatını kaybetmiş

#Ankara#Tren#Kaza
Bu kazanın bir numaralı sanığı hayatını kaybetmiş

Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği yüksek hızlı tren kazasına ilişkin açılan davanın bir numaralı sanığı olan makasçı Osman Yıldırım’ın bir ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yıldırım’ın ölümüyle, hakkındaki davanın düşmesi bekleniyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Aralık 2018 tarihinde 9 kişinin hayatını kaybettiği yüksek hızlı tren (YHT) kazasıyla ilgili olarak yaptığı soruşturmanın ardından, bir süre tutuklu yargılanan tren teşkil memuru/makasçı Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey’in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında “birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede, makasçı Osman Yıldırım’ın Samsun’dan geçici görevle, kazadan yaklaşık bir ay önce YHT Ankara Gar’da göreve başladığı, usulüne uygun intibak eğitim yaptırılmadığı belirtildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Sanıklar Erbey ve Yavuz yargılama başladıktan kısa bir süre sonra tahliye edilirken, davanın bir numaralı sanığı makasçı Osman Yıldırım’ın ise Temmuz 2020 tarihinde yapılan duruşmada tahliyesine karar verildi. Yargılama devam ederken, makasçı Yıldırım’ın geçen ay Samsun’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yargılamanın sonunda Yıldırım hakkında açılan davanın, sanığın ölümü nedeniyle düşmesi bekleniyor. Mahkeme, alınmasına karar verdiği yeni bilirkişi raporunun dosyaya gelmesini bekliyor.

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#Ankara#Tren#Kaza

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