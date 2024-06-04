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Bu katillere göre bir canın bedeli 3 bin 500 TL

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#ADANA#Sarıçam#Muhammed Emin Beyazgeyik
Bu katillere göre bir canın bedeli 3 bin 500 TL
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 07:00

Erkan Ağuş, Ali Kılıç ve Ulaş Göl 3 bin 500 lira borçlu oldukları Muhammed Emin Beyazgeyik’i “Paranı vereceğiz gel” diyerek çağırıp katletti. Beyazgeyik’in cansız bedenini 20 kilometre uzaklıktaki ormana atan 3 şüpheli, saklandıkları köy evine yapılan baskınla yakalandı.

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ADANA Sarıçam’da 28 Mayıs gecesi, otomobille gezintiye çıkan Erkan Ağuş (21), arkadaşları Ali Kılıç (23) ve Ulaş Göl (23) ile buluştu. 3 arkadaş, 3 bin 500 lira borçlu oldukları Muhammed Emin Beyazgeyik’i (17) telefonla arayıp “Gel, paranı vereceğiz” diyerek yanlarına çağırdı. Bir süre sonra şüphelilerin yanına gelen Beyazgeyik, parasını almak için otomobile bindi. Araçla bölgede birkaç tur atan şüpheliler ile Beyazgeyik arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerden Ağuş, tabancayla arka koltukta oturan Beyazgeyik’i göğüs, karın ve bacağından vurdu. Beyazgeyik’in öldüğünü anlayan şüpheliler, cesetten kurtulmak için 20 kilometre uzaklıktaki Hocalı Mahallesi’ne gitti.

Bu katillere göre bir canın bedeli 3 bin 500 TL
Muhammed Emin Beyazgeyik

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SAKLANDIKLARI KÖY EVİNDE YAKALANDILAR

Şüpheliler, ormanda aracı park edip Muhammed Emin Beyazgeyik’in cesedini çalıların arasına atarak bölgeden ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin köyde saklandığını tespit etti. Polis, köydeki belirlenen evlere 31 Mayıs’ta yaptığı baskında 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Beyazgeyik’in cansız bedeni morga kaldırıldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında cinayeti itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Ağuş, Ali Kılıç ile Ulaş Göl, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

 

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#ADANA#Sarıçam#Muhammed Emin Beyazgeyik

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