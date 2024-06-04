Bu katillere göre bir canın bedeli 3 bin 500 TL

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ADANA Sarıçam’da 28 Mayıs gecesi, otomobille gezintiye çıkan Erkan Ağuş (21), arkadaşları Ali Kılıç (23) ve Ulaş Göl (23) ile buluştu. 3 arkadaş, 3 bin 500 lira borçlu oldukları Muhammed Emin Beyazgeyik’i (17) telefonla arayıp “Gel, paranı vereceğiz” diyerek yanlarına çağırdı. Bir süre sonra şüphelilerin yanına gelen Beyazgeyik, parasını almak için otomobile bindi. Araçla bölgede birkaç tur atan şüpheliler ile Beyazgeyik arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerden Ağuş, tabancayla arka koltukta oturan Beyazgeyik’i göğüs, karın ve bacağından vurdu. Beyazgeyik’in öldüğünü anlayan şüpheliler, cesetten kurtulmak için 20 kilometre uzaklıktaki Hocalı Mahallesi’ne gitti.

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Muhammed Emin Beyazgeyik

SAKLANDIKLARI KÖY EVİNDE YAKALANDILAR

Şüpheliler, ormanda aracı park edip Muhammed Emin Beyazgeyik’in cesedini çalıların arasına atarak bölgeden ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin köyde saklandığını tespit etti. Polis, köydeki belirlenen evlere 31 Mayıs’ta yaptığı baskında 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Beyazgeyik’in cansız bedeni morga kaldırıldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında cinayeti itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Ağuş, Ali Kılıç ile Ulaş Göl, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.