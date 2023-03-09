Bu kareden sadece İlayda hayatta

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Öğrenci evinde kalan ve 4 arkadaşını da depremde kaybeden Ülger, o anları anlattı:

Arama kurtarma ekipleri, enkazdan çıkardıkları İlayda’yı hastanede ziyaret etti.

“Daha önce Pötürge depremini Adıyaman’da hissetmiştim. Bu yüzden deprem konusunda çok araştırma yapmıştım. Telefonumda düdük uygulaması bile vardı. Ama enkazda tüm iletişim koptu, acil numaralar bile aranamadı. Dışarıdan hiçbir ses duymuyordum ama üzerimde biri gezerken ‘Buradayım’ diye bağırıyordum. Yanıma düşen masanın demir ayaklarına molozlarla vurmaya çalışıyordum. Ama molozlar elimde un ufak oluyor, dağılıyordu. Soğuktan çok etkilenmiştim. Kendimi rahatlatmak için telefonumda kayıtlı şarkıları açıp dinledim ve kurtarılmayı bekledim. Enerji harcamamak için daha çok uyuyordum. ‘Şu an dinlenmem lazım, kurtarılmam vakit alabilir’ diyordum. Nitekim telefonumun şarjı 1.5 gün dayandı. Sonunda ekipler beni fark etti ve enkazdan çıkardı.”

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5’i de Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisiydi. Dilek Apartmanı depreme dayanamayıp çöktü ve 5 yakın arkadaştan 4’ü can verdi. Sadece İlayda Ülger sağ kurtuldu. Onlardan geriye bu fotoğraf kaldı.