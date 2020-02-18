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Haber Giriş: 18.02.2020 - 09:52,Son Güncelleme:/

Bu kare pahalıya mal oldu! 635 bin TL ceza...

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni kirleten Panama bandıralı gemiye 635 bin 614 lira para cezası kesti..

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimleri, deniz kontrol uçağıyla gerçekleştiriliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetim sırasında Körfez ilçesinde bir limanda bulunan gemiyi kontrol etti.

Bu kare pahalıya mal oldu 635 bin TL ceza...

Ekipler, limanda bağlı bulunan geminin İzmit Körfezi'ne kirli balast döktüğünü tespit etti.

Gerekli numuneleri alan ekipler, Panama bandıralı "BISKRA" adlı gemiye 635 bin 614 lira para cezası uyguladı.

Bu kare pahalıya mal oldu 635 bin TL ceza...

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