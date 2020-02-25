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DHA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 17:03,Son Güncelleme:/

Bu kare bugün çekildi! Sıcaklık 21 dereceye ulaşınca...

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Bu kare bugün çekildi! Sıcaklık 21 dereceye ulaşınca...
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 21 derecelik hava sıcaklığını fırsat bilenler denize akın etti.

Alanya İlçe Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 21 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ve nem oranının yüzde 51 olarak ölçüldüğü ilçede, güneşli havada tatilciler ve yerli halk sahile indi.

İlçenin ünlü Kleopatra ile Damlataş plajına gelen tatilcilerin bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise denize girdi.

Bu kare bugün çekildi Sıcaklık 21 dereceye ulaşınca...

Meteoroloji yetkilileri, güneşli havanın yarın da devam edeceğini, perşembe günü ise ilçede yağışlı havanın hakim olacağını belirtti.

Bu kare bugün çekildi Sıcaklık 21 dereceye ulaşınca...

 

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