Bu karar örnek olsun

Haberin Devamı

Dava dosyasına göre, G.T. isimli kadın, eşi Ç.T.’ye karşı boşanma davası açtı. Genç kadın aynı zamanda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa kapsamında koruma kararı aldırdı. Alınan koruma kararının süresinin dolması üzerine 2 Haziran tarihinde genç kadın, verilen koruma kararının süresinin uzatılması talebinde bulundu.

TALEBİN REDDEDİLMESİNE İTİRAZ ETTİLER

Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 7. Aile Mahkemesi, koruma kararının süresinin uzatılması talebine ilişkin “Mahkememiz dosyasında verilen koruma kararına ihlal olmadığından tedbir kararının uzatılması talebinin reddine” kararını verdi. Genç kadının avukatı Buket Derya Karaman, koruma kararının süresinin uzatılmamasına şu gerekçeyle itiraz etti: “6284 sayılı Yasa’nın amacı sadece şiddete uğrayan değil şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerin düzenlenmesidir. Dolayısıyla koruma kararının uzatılması talebimizin reddi için müvekkilin şiddete uğramış olması şartı getirilmesi kabul edilmeyecektir.”

Haberin Devamı

‘UZATMAK İÇİN EYLEME GEREK YOK’

İtirazı İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesi karara bağladı. Mahkeme, “Taraflar arasındaki devam eden boşanma dosyası birlikte değerlendirildiğinde 6284 sayılı Yasa gereği tedbir kararı verilmesi için ihlal yada eylem olmuş olması gerekmediği” gerekçesiyle itirazın kabulüne karar verdi. Mahkeme, ayrıca 6284 sayılı Yasa kapsamında koca Ç.T.’nin 4 ay süreyle eşine karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, müşterek konuttan derhal uzaklaştırılmasına ve müşterek konutun şiddet mağduruna tahsis edilmesine, tedbir isteyenin bulunduğu ve bulunacağı konuta veya çalıştığı işyerine yaklaşmamasına, iletişimi araçlarıyla rahatsız etmemesine de karar verdi.

İHLAL EDERSE CEZAEVİNE KONULACAK

Mahkeme, aynı yasa kapsamında “kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağının, tedbir kararının gereklerine aykırılığın tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı” konusunda Ç.T.’nin uyarılmasına da karar verdi.