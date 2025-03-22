Bu karar onlara ödül olur

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Ataman’ın arkadaşları Salih Durkut (37) ve Ferdi Karatosun (38) da yere düşen Aktaş’ı uzun süre tekmeledi. Bu sırada olay yerine gelen ve kavgayı ayırmaya çalışan Besim Ü.’nün ifadesine göre; Metin Ataman kaldırımda oturan Burak Aktaş’a vurdu. Aktaş, aldığı darbeyle olduğu yerde kaldırıma devrilirken, şüpheliler kaçtı. Hastaneye kaldırılan Aktaş, 11 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Metin Ataman, Salih Durkut ve Ferdi Karatosun çıkarıldıkları Bodrum 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

İNDİRİM UYGULANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle 3 sanık hakkında ‘neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama’ suçundan 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Görülen 3’üncü duruşmada 3 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davanın geçen çarşamba Bodrum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 5’inci duruşmasında karar çıktı. Ataman’a 8 yıl hapis cezası verilirken, sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği göz önüne alınarak cezasına önce 1/4 oranında indirim uygulandı ardından cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek 1/6 oranında indirimle 5 yıla düşürüldü. Durkut ve Karatosun için verilen 8 yıl hapis cezası ise 6 yıl 8’a ay düşürüldü.

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Aktaş ailesinin avukatı Orhan Yuşa Kubat, cezaların artırılması için itiraz edeceklerini söyledi.