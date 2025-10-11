Bu karar emsal olsun

Haberin Devamı

KAHRAMANMARAŞ’ta Atilla Ayıntaplı (44), özel hastanede çalışan boşandığı Eser Karaca’yı (42), kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün olan 21 Mayıs’ta pompalı tüfekle 3 el ateş ederek öldürdü. Cinayet, hastanenin güvenlik kamerasına yansırken; yakalanıp tutuklanan Atilla Ayıntaplı hakkında ‘boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hastane çalışanı Ç.A.’yı da tehdit ettiği gerekçesiyle ‘silahla tehdit’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Atilla Ayıntaplı, Eser Karaca’nın babası Mustafa Karaca, kardeşi Sefa Karaca ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, 25 Eylül’de görülen ilk duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

‘KRALI BUNU ENGELLEYEMEZ’

Son sözleri sorulan Atilla Ayıntaplı, “Benim çocuğumu göstermiş olsaydı, olaylar bu aşamaya kadar gelmezdi. Devlet bana bir kağıt vermişse ve bu kağıtta da benim çocuğumu görebileceğim yazıyorsa kralı bunu engelleyemez. ‘Hastanenin etrafında gezdi’ diyorlar. Kendimi görebilir miyim kamerada? İspatlasınlar. HTS kayıtlarım da çıksın. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Müşteki avukatları, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini, cezanın bu yönde verilmesini talep etti. Sanık avukatları ise cezada ‘iyi hal’ ve ‘haksız tahrik’ hükümlerinin uygulanmasını istedi.

SANIĞA İNDİRİMSİZ CEZA

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Atilla Ayıntaplı’yı ‘boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbete, Ç.A.’ya yönelik de ‘silahla tehdit’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, dosyadaki somut deliller ve Ayıntaplı’nın geçmiş sabıka kaydı nedeniyle cezalarda indirim uygulamadı. Kararı değerlendiren Eser Karaca’nın babası Mustafa Karaca, “Verilen karar çok doğru bir karar olmuştur. Vicdanları rahatlatmıştır. İnşallah emsal teşkil eder” dedi.