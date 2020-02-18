Bu kafenin sahibi sokak hayvanları

İstanbul’da 2018’de internet sitesi olarak açılan Kitap Koala, Şişli’de kitap kafe açtı. Teşvikiye’de kapılarını açan Kitap Koala’da kitap satışından yapılan tüm kâr, sokak hayvanlarına gidiyor. Hafta sonu gerçekleşen açılışta ziyaretçilere ikramda bulunmak yerine Türkiye’nin farklı barınaklarına bin kilogram mama dağıtan kitabevinin yeni mekânında, 600 metrekarelik alanda 30 binin üzerinde kitap satılıyor. Kitap Koala’nın tüm mali bilançosu da internet sitesinde paylaşılıyor. Böylece her yıl kaç sokak hayvanına fayda sağladığı da şeffaf şekilde takip edilebiliyor.



‘BAĞIŞ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL’



Kitabevinin kuruluş hikâyesini anlatan Kitap Koala’nın operasyon müdürü Selinay Şahin, “Kitap Koala bir çocukluk hayalinin sonucunda kuruldu. Bir ambulans olsa ve yaralı, yardıma muhtaç sokak hayvanlarına müdahale etse fikri vardı. Ancak bağış yoluyla bunun sürdürülebilir olmayacağını fark ettikten sonra bunu sosyal girişim modeline çevirdik. Hem kitap satarak entelektüel anlamda fayda sağlamak hem de kârı sokak hayvanlarının tedavilerine harcamak amacıyla kurduk” dedi.



‘HER YERDE GÖNÜLLÜMÜZ VAR’



Tedavi edilen hayvanlara nasıl ulaştıklarını sorduğumuzda Şahin, “Türkiye’nin her noktasında gönüllülerimiz var. Acil destek mail adresimiz var. Gönüllüler yardıma ihtiyacı olan bir hayvan gördüklerinde bize bildiriyor, tüm tedavisini karşılıyoruz. Ayrıca askıda mama uygulamamız var. Askıda mama satın alımı yapıldığında barınaklara minimum 225 kiloluk mama gönderimi yapıyoruz” diye konuştu.



Kitabevinde askıda mama mantığında bir de askıda kitap uygulaması var. Askıda kitap satın alanlardan elde edilen bütçe ile kütüphanesi olmayan devlet okullarının kitap ihtiyaçları karşılanıyor. Şahin ilgi görmeleri halinde yeni projelerin de yolda olduğunu ekliyor. Şahin, “Kitabevimizin ardından bir hayvan kliniği açma hayalimiz var. Kliniğin ardından da barınak açmayı istiyoruz. Bağış ya da sponsorluk olmadan da bu tarz bir ticari modelin hayata geçebileceğini, bu şekilde sosyal fayda elde edilebildiğini kanıtlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.