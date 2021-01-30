MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBu kafenin müşterileri köpekler! Türkiye'de ilk
GeriGündem Bu kafenin müşterileri köpekler! Türkiye'de ilk
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)-
Haber Giriş: 30.01.2021 - 09:04 | Son Güncelleme:

Bu kafenin müşterileri köpekler! Türkiye'de ilk

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu kafenin müşterileri köpekler! Türkiye'de ilk
Abone Olgoogle-news

Mersin'de köpek eğitim merkezi işleten Rasim Tekin, tesisinde köpeklere özel kafe açtı. Köpekleri ile normal kafelere gidemeyen vatandaşlar, 'köpek kafeye' gelerek can dostları ile zaman geçiriyor.

Merkez Toroslar ilçesinde köpek eğitim merkezi kuran Rasim Tekin, köpek sahiplerinin can dostları ile eğlenceli vakit geçirmesi için Türkiye’de bir ilk olan 'Köpek Kafe'yi hayata geçirdi. Köpeklere özel yiyecek ve içeceklerin bulunduğu kafede, onlar için doğum günü organizasyonları da yapılıyor. Organizasyonlar, 300 ila 3 bin TL arasında değişiyor.

Hayvanseverlerden son derece olumlu mesajlar aldığını belirten işletme sahibi Tekin, "Burada köpekler de sahipleri de doğa ile iç içe güzel vakit geçiriyor. Tüm ürünlerimiz köpeklerin tüketeceği sağlıklı yiyecekler" dedi.

Bu kafenin müşterileri köpekler Türkiyede ilk

'HER ŞEY KÖPEKLERE ÖZEL'

Köpeklere özel yiyecekler hazırladıklarını belirten Tekin, "İnsanlar köpekleri ile kafelere, mekanlara gidip rahat, rahat çay kahve içemiyorlar. Ben de köpek okulumuzda bu sistemi getirmek istedim. Buraya gelen köpekler güzel zaman geçiriyor. Kafemizde köpeklerimizin doğum günlerini kutluyoruz. Onlara özel yaş pasta ve kuru pastalarımız var. Bunlar tamamen organik ve köpeklerin yiyebileceği şekilde hazırlanıyor. Onlar için biftekten yaş pasta yapıyoruz, içinde fındık ezmesi oluyor, severek yiyorlar. Yine havuç, brokoli ürünlerimiz var. Köpeklere yararlı olan tüm yiyecekleri hazırlayıp sunuyoruz. Şu an pandemi nedeniyle merkezimize sadece köpekleri alabiliyoruz" diye konuştu.

Bu kafenin müşterileri köpekler Türkiyede ilk

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle