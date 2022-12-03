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Bu kadarına da pes! Sahte doktor telefonda öğrencilere ‘tecrübelerini’ anlatmış

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#Ayşe Özkiraz#Sahte Doktor #Ses Kaydı
Bu kadarına da pes Sahte doktor telefonda öğrencilere ‘tecrübelerini’ anlatmış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

Türkiye’nin konuştuğu sahte doktorun ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktı. Üniversite öğrencilerine WhatsApp grubundan ses kaydı atan Ayşe Özkiraz, ameliyatlarla ilgili bilgi veriyor.

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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz’ın (20) , özel bir üniversitenin sağlık bölümünün WhatsApp grubunda girdiği ameliyatlarla ilgili bilgi aktardığı ses kayıtları ortaya çıktı. Özkiraz yaklaşık 6 ay önce gönderdiği ses kaydı ve mesajlarda girdiğini öne sürdüğü ameliyatlarla ilgili bilgi aktarıyor.

‘EN UZUN AMELİYATIM 7 SAAT SÜRDÜ’

Özkiraz, sesli mesajında “En uzun ameliyatım 6 buçuk, 7 saat sürüyor. Mideyi tamamen kaburgadan açtığımızda 8 saate kadar uzayabiliyor. 8 saatlik ameliyatlar, vakalar çok nadir. Zaten ortopedi hocamız beyin cerrahisi ile girmiştir bu vakaya. O yüzden sürekli anlatır. Ben tıp fakültesindeyken 24 saatlik bir ameliyat bile vardı. Tabii giriyorsun, saatlerce vakada olmuyorsun.  Belirli sürelerde ara veriyorsun, kahveni içiyorsun” ifadelerini kullanıyor.

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‘70. HASTAMA BAKIYORUM’

Ayşe Özkiraz, WhatsApp grubunda, “Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım. Poldeyim (Poliklinik)” ifadelerini kullanıyor. Özkiraz annesinin kalp krizi geçirdiğini iddia ederek “Annem kalp krizi geçirdi. Koroner yoğun bakımda iki kez arest oldu. Bir hekim olarak uyanması için duaya sığınıyorum. Lütfen dualarınız annemle olsun” mesajını paylaşıyor.

Bu kadarına da pes Sahte doktor telefonda öğrencilere ‘tecrübelerini’ anlatmış


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