Bu kadarına da pes! Sahte doktor telefonda öğrencilere ‘tecrübelerini’ anlatmış

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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz’ın (20) , özel bir üniversitenin sağlık bölümünün WhatsApp grubunda girdiği ameliyatlarla ilgili bilgi aktardığı ses kayıtları ortaya çıktı. Özkiraz yaklaşık 6 ay önce gönderdiği ses kaydı ve mesajlarda girdiğini öne sürdüğü ameliyatlarla ilgili bilgi aktarıyor.

‘EN UZUN AMELİYATIM 7 SAAT SÜRDÜ’

Özkiraz, sesli mesajında “En uzun ameliyatım 6 buçuk, 7 saat sürüyor. Mideyi tamamen kaburgadan açtığımızda 8 saate kadar uzayabiliyor. 8 saatlik ameliyatlar, vakalar çok nadir. Zaten ortopedi hocamız beyin cerrahisi ile girmiştir bu vakaya. O yüzden sürekli anlatır. Ben tıp fakültesindeyken 24 saatlik bir ameliyat bile vardı. Tabii giriyorsun, saatlerce vakada olmuyorsun. Belirli sürelerde ara veriyorsun, kahveni içiyorsun” ifadelerini kullanıyor.

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‘70. HASTAMA BAKIYORUM’

Ayşe Özkiraz, WhatsApp grubunda, “Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım. Poldeyim (Poliklinik)” ifadelerini kullanıyor. Özkiraz annesinin kalp krizi geçirdiğini iddia ederek “Annem kalp krizi geçirdi. Koroner yoğun bakımda iki kez arest oldu. Bir hekim olarak uyanması için duaya sığınıyorum. Lütfen dualarınız annemle olsun” mesajını paylaşıyor.



