Bu kadarına da pes! Koca çayı talan etmiş: Akış yönü değişti

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Antalya Gazipaşa ilçesi Beyobası ve Aydıncık mahallerini birbirine bağlayan Bıçkıcı Çayı’ndan iş makineleriyle kaçak malzeme alan ve derenin akış yönünü değiştiren T.Ç., çay üzerindeki köprüye ve sanat yapılarına zarar verdi.

AKIŞ YÖNÜ DEĞİŞTİ

Şikâyet üzerine bölgede inceleme yapan Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bıçkıcı Çayı’ndan kaçak olarak malzeme alındığını ve bu malzemenin kamyonlarla taşınarak yaklaşık 200 metre uzaklıktaki T.Ç.’ye ait tarlaya dolgu malzemesi olarak döküldüğü tespit edildi. Uzman raporunda ise yapılan kaçak çalışmayla çayın yatak rölyefi ve doğal su akışının değiştirildiği vurgulandı.

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KÖPRÜMÜZ ZARAR GÖRDÜ

Bölgede yaşananları Hürriyet muhabirine anlatan P.S., şöyle dedi: “Kaçak çalışma günlerdir devam ediyor. Üstelik profesyonel iş makineleri ile bu işi yapıyorlar. Hem köprümüz hem de bölgedeki sanat yapıları zarar gördü. Üstelik çayın akış yönünü de değiştirdiler.”

TUTANAK HAZIRLANDI

“Çayın akış yönü değişince tarım arazileri susuz kaldı. Nasıl olurda bu kadar pervasızca bu işi yürütüyorlar anlam veremiyoruz. Yetkili kurumlar mahallede inceleme yaptı ve yapılan usulsüz çalışmayı tutanak altına aldı.”

GEREKEN YAPILIYOR

Konuyla ilgili çalışma yapıldığını ve Gazipaşa Kaymakamlığı’na da bilgi verildiğini kaydeden DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, “İlgili personelimiz bölgede tespitlerini yaptı ve yasal olarak gereken tüm adımlar atıldı” diye konuştu.