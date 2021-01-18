Bu kadarına da 'pes'! Kedi barınağını çaldılar

Batman'da hayvanseverler tarafından bırakılan kedi barınağı kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Aydınlık Evler Mahallesi'nde sokak hayvanlarını korumak ve beslemek için hayvansever vatandaşlar tarafından mahalle ve kapı önlerine konulan hayvan barınakları hırsızların hedefi oldu.

Sokak kedilerini beslemek ve korumak için iş yeri çalışanları tarafından kapı önüne konulan kedi barınağı, hırsızlar tarafından çalındı. Bu kadarına da pes dedirten olay güvenlik kameralarına yansıdı.