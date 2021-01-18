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Haber Giriş: 18.01.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Bu kadarına da 'pes'! Kedi barınağını çaldılar

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Bu kadarına da 'pes'! Kedi barınağını çaldılar
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Batman'da hırsızlar, bir dükkanın önünde bulunan kedi kulübesini çaldı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Batman'da hayvanseverler tarafından bırakılan kedi barınağı kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Aydınlık Evler Mahallesi'nde sokak hayvanlarını korumak ve beslemek için hayvansever vatandaşlar tarafından mahalle ve kapı önlerine konulan hayvan barınakları hırsızların hedefi oldu.

Sokak kedilerini beslemek ve korumak için iş yeri çalışanları tarafından kapı önüne konulan kedi barınağı, hırsızlar tarafından çalındı. Bu kadarına da pes dedirten olay güvenlik kameralarına yansıdı.

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