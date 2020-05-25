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DHA
Haber Giriş: 25.05.2020 - 18:21,Son Güncelleme:

Bu kadarına da pes! Hastaneye gitmek için izin isteyip, akraba ziyaretine gidiyorlar

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Bu kadarına da pes! Hastaneye gitmek için izin isteyip, akraba ziyaretine gidiyorlar
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Van'da sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşların 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak hastaneye gitmek için izin istedikleri, ancak hastane yerine akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirdikleri belirlendi.

Van Valiliği'nce yapılan açıklamada, koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda gerekli önlemlerin alındığının belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşlarımız 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak hastaneye gitmek için izin istedikleri, ancak hastane yerine akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirdiklerini tespit ettik. Bu amaçla yoğun bir şekilde arayıp asılsız ihbarda bulunan vatandaşlarımızdan dolayı 112 Acil Komuta Merkezi ihbar hattımız kilitlenmiş durumdadır. Merkezimize ulaşmak zorunda olan acil tıbbi desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, 112 Acil Komuta Merkezine ulaşamadığı için ambulans sevki yapılamamakta ve hastalarımız hastaneye sevk edilemediği için mağdur olmaktadır. Bu hayati önem arz eden konuda asılsız ihbarlarda bulunan ve bu sistemi kötüye kullanan vatandaşlarımızı uyarıyor, daha duyarlı davranıp, başkalarının sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkını gasp etmemelerinin insani bir tutum olduğunu belirtiriz."

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