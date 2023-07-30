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Bu kadarına da pes! Fırına girip sadaka kutusunu çaldı

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#Samsun#Sadaka Kutusu#Hırsızlık
Bu kadarına da pes Fırına girip sadaka kutusunu çaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 14:57

Samsun'da fırına girip, içinde 1000 lira olan sadaka kutusunu çalan kişi ile yanındaki arkadaşı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 02.20 sıralarında Atakum ilçesine bağlı Ömürevleri Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre; henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, ekmek alma bahanesiyle dükkana geldi. Şüphelilerden biri, dükkan sahibinden ekmek istedi.

Bu kadarına da pes Fırına girip sadaka kutusunu çaldı

Bu sırada dükkan sahibinin sırtını dönmesi ile şüpheli, içinde 1000 lira olan sadaka kutusunu alıp, kaçtı. Diğer şüpheli de eksik para verip, ekmeği alarak dükkandan çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, şikayet sonrası polis çalışma başlattı. 

Bu kadarına da pes Fırına girip sadaka kutusunu çaldı

Bu kadarına da pes Fırına girip sadaka kutusunu çaldı

 

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#Samsun#Sadaka Kutusu#Hırsızlık

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