×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bu kadarına da pes! Duraktaki İETT otobüsünü çaldı

Güncelleme Tarihi:

#Esenler#İETT Otobüsü#İstanbul
Bu kadarına da pes Duraktaki İETT otobüsünü çaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 10:27

Esenler'de durakta park halindeki İETT otobüsünü çalan şüpheli Mustafa K.(36) yakalandı. Şüphelinin otobüsü çaldığı ve bir süre dolaştıktan sonra Bağcılar'da park ettiği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Esenler'de 8 Haziran Perşembe Günü, şoförünün durakta sıra beklerken park ettiği İETT otobüsü çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelinin otobüsü çaldığı ve dolaştığı anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

Bu kadarına da pes Duraktaki İETT otobüsünü çaldı

Görüntülerinde çalınan otobüsün duraktan hızla ayrıldığı görüldü. Kamera görüntülerinden otobüsü takip eden ekipler, bir süre sonra otobüsü Bağcılar'da terk edilmiş olarak buldu. Polis, şüphelinin otobüsü park ettiği anları gösteren güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı.

Bu kadarına da pes Duraktaki İETT otobüsünü çaldı

Haberin Devamı

Görüntülerde şüphelinin ara sokakta geri geri gelerek otobüsü park ettiği, bir süre içinde oyalandıktan sonra oradan ayrıldığı görüldü.

Bu kadarına da pes Duraktaki İETT otobüsünü çaldı

KISA SÜREDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit ettikleri şüpheli Mustafa K.'yı Bağcılar'da gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 9 suç kaydı olduğu, ayrıca 1 aranmasının bulunduğu öğrenildi. Poliste sorgulanan şüphelinin belediye otobüsünü neden çaldığını söylemediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. 

Bu kadarına da pes Duraktaki İETT otobüsünü çaldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenler#İETT Otobüsü#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC
Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar

Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz? 'Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar'

#Sağlık
Gidiyor mu kalıyor mu derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzemanın vedasının arka planında neler yaşandı

'Gidiyor mu kalıyor mu' derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzema'nın vedasının arka planında neler yaşandı?

#Karim Benzema