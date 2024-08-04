Bu kadarına da pes... Barınaktaki hayvanları satıyordu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördüğü kurum ve kişilerle ilgili yaptığı çalışmalarda, Silivri Canları 2. Hayat Melekleri isimli barınağın sorumlusu ve dernek yöneticisi olan Merve Yirik’i teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takipte Yirik’in, barınağa bırakılan hayvanları para karşılığı sattığı, ödemeleri anlaşmalı olduğu veteriner üzerinden alarak, hayvanlara tedavi uygulanmış gibi sahte fatura düzenlediği ortaya çıkarıldı. Yirik’in belirli aralıklarla veteriner üzerinden temin edilen parayı elden aldığı ve kısa süre önce barınağa teslim ettiği kendi hayvanını geri almak isteyen bir vatandaştan ücret talep ettiği belirlendi.

ALICI ROLÜNDE OPERASYON

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos 2024’te suçüstü yapmak için barınak yakınlarına geldi. Alıcı rolündeki vatandaş, elinde 230 bin TL nakit para olan kutuyla otomobil kamerası açık halde barınağa girdi. Önce Yirik ve yanındaki görevlilerle tanıştı. Para dolu kutuyu teslim ettikten sonra otomobiliyle birlikte barınaktan ayrıldı. Operasyonda her anı kamera kaydına alan ekipler, vatandaş dışarı çıktıktan sonra barınağa operasyon düzenledi. Suçüstü yapılan operasyonda Yirik’in derneği ve evi didik didik arandı. Aramada, içinde 230 bin TL nakit para olan kutu, Yirik’in kullandığı odasında bulundu. Yirik’le birlikte bir barınak görevlisi de gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerin ardından Yirik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yanında gözaltına alınan görevli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İSYAN ETTİLER

- Tutuklanma haberinin yayılmasından önce, derneğe ulaşamayan bir vatandaşa, Gökçe Yirik Gencay, “Merve Hanım çok hasta, siz yazın özelden kendisine. Hastanede şu an” diyerek tutukluluğu gizlemeye çalıştı. Farklı bir vatandaşın ise tepki gösterdiği bir yorum öne çıktı: “Sana güvenmekle hata yapmışız. Çevremde daha önce de duymuştum, Merve gizli zenginleşiyor, köpek toplayıp satıyor diye. Sizin gibilere artık tek kuruş para yok, kendim yapabilirsem yapacağım.”