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Bu kadarına da pes! Aynı noktadaki rögar kapağını iki kez çaldılar

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#Malatya#Rögar Kapağı#Malatya Haberleri
Bu kadarına da pes Aynı noktadaki rögar kapağını iki kez çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 16:14

Malatya’da hurdacılar, farklı tarihlerde aynı rögarın kapağını 2 kez çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerdeki şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Yıkımı gerçekleşen binaların enkazından kalan hurdaları toplayan hurdacılar, Niyazi Mısri Mahallesi'ndeki rögar kapağını çaldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni bir rögar kapağını yerine koydu. Ardından başka hurdacılar, yine aynı yerdeki rögar kapağını yerinden sökerek, çaldı. Çevredeki esnaf da karakola giderek suç duyurusunda bulundu.

Bu kadarına da pes Aynı noktadaki rögar kapağını iki kez çaldılar

Hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin rögar kapağını söküp el arabasıyla bölgeden uzaklaştıkları, farklı bir tarihte, yine aynı yerde yeni konulan rögar kapağının da başka hurdacılar tarafından sökülerek, çalındığı görüldü.

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Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu kadarına da pes Aynı noktadaki rögar kapağını iki kez çaldılar

 

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#Malatya#Rögar Kapağı#Malatya Haberleri

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