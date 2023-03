Bu kadarına da pes

Haberin Devamı

Sözde bankadan arayıp, ‘Size düşük faizli kredi vereceğiz’ diye kandıran dolandırıcılar Köküsoy’un 3 bin 500 lirasını banka hesabından çekti. Köküsoy, yaşadığı mağduriyeti ve nasıl dolandırıldığını şöyle anlattı:

“Ben önceden eşimin doğum borçlanmasını ödemek ve EYT’den emekli olmasını sağlamak için 90 bin liralık kredi başvurusu yapmıştım. Beni arayan kişi tüm bunları biliyordu, her şeye hâkimdi. Bu sayede inandırdı ve tüm bilgilerimi aldı. Hesabımdan önce 9 bin 750 lira çekmeyi denemiş alamamış sonra 6 bin 500 denemiş, banka onu da vermemiş. En son 3 bin 500 lirayı alabilmiş.



‘BUNLAR İNSAN DEĞİL’



Normalde böyle bir tuzağa düşmem, düşenlere de gülerdim ama depremin şokunu atlatamadığımız için boş bir anıma denk geldi. Sürekli ‘Geçmiş olsun, sizin için başka yapacağımız ne var, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız’ diyordu. Deprem bölgesinde olmasak ‘Hadi neyse’ der geçerim ama şu an her bir liraya ihtiyacımız var. 3 bin 500 lira bizim için çok büyük para. Böyle zor durumda bir insanı dolandırmak insanlığa sığmaz. İnsan değil bunlar kesinlikle. Dolandırıcının da en vicdansızı bizi buldu.”