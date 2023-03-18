Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bu kadarına da pes

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Kahramanmaraş#Dolandırıcılık
Bu kadarına da pes
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 07:00

Kahramanmaraş’ta 4 aileden 15 kişinin paylaştığı otobüs durağında 2 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan, bazen de yer olmadığı için hasarlı evinde kalan depremzede Sinan Köküsoy (47) dolandırıcıların kurbanı oldu.

Haberin Devamı

Sözde bankadan arayıp, ‘Size düşük faizli kredi vereceğiz’ diye kandıran dolandırıcılar Köküsoy’un 3 bin 500 lirasını banka hesabından çekti. Köküsoy, yaşadığı mağduriyeti ve nasıl dolandırıldığını şöyle anlattı:
“Ben önceden eşimin doğum borçlanmasını ödemek ve EYT’den emekli olmasını sağlamak için 90 bin liralık kredi başvurusu yapmıştım. Beni arayan kişi tüm bunları biliyordu, her şeye hâkimdi. Bu sayede inandırdı ve tüm bilgilerimi aldı. Hesabımdan önce 9 bin 750 lira çekmeyi denemiş alamamış sonra 6 bin 500 denemiş, banka onu da vermemiş. En son 3 bin 500 lirayı alabilmiş.

‘BUNLAR İNSAN DEĞİL’

Normalde böyle bir tuzağa düşmem, düşenlere de gülerdim ama depremin şokunu atlatamadığımız için boş bir anıma denk geldi. Sürekli ‘Geçmiş olsun, sizin için başka yapacağımız ne var, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız’ diyordu. Deprem bölgesinde olmasak ‘Hadi neyse’ der geçerim ama şu an her bir liraya ihtiyacımız var. 3 bin 500 lira bizim için çok büyük para. Böyle zor durumda bir insanı dolandırmak insanlığa sığmaz. İnsan değil bunlar kesinlikle. Dolandırıcının da en vicdansızı bizi buldu.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Kahramanmaraş#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü? 'Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde'

#Covid-19
Amerikada gönüllere taht kuran Türk Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

Amerika'da gönüllere taht kuran Türk! Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

#Nahit Atıf Oral
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak Kuruşu kuruşuna hesapladık...

Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık...

#Kentsel Dönüşüm