Bu kadarı da pes! Yolu trafiğe kapatıp göbek attılar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik karara ilk tepki... İşte altın fiyatlarında son durumKritik karara ilk tepki... İşte altın fiyatlarında son durum#Altın Fiyatları
Galatasarayda istifa depremi Yönetimde ayrılık, gerekçesini açıkladıGalatasaray'da istifa depremi! Yönetimde ayrılık, gerekçesini açıkladı#Galatasaray
Ermenistanla normalleşme sürecinde sıcak gelişme: Serdar Kılıç özel temsilci olarak atanıyorErmenistan'la normalleşme sürecinde sıcak gelişme: Serdar Kılıç özel temsilci olarak atanıyor#Mevlüt Çavuşoğlu
Fed faiz kararını açıkladı Varlık alımlarının azaltılmasında hız artacak...Fed faiz kararını açıkladı! Varlık alımlarının azaltılmasında hız artacak...#Fed
Aşı takviminde kritik detay 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecekAşı takviminde kritik detay! 3 ay geçen hatırlatma dozu yaptırabilecek#Koronavirüs
Sahte içki faciası büyüyor İllerden peş peşe acı haberlerSahte içki faciası büyüyor! İllerden peş peşe acı haberler#Sahte İçki
Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdiAsgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi#Numan Kurtulmuş
Köpek yumurta yedi meydan muharebesi Yine kavga çıktı... Çok sayıda gözaltı'Köpek yumurta yedi' meydan muharebesi! Yine kavga çıktı... Çok sayıda gözaltı#Aksaray
Bahçeliden ekonomik OHAL tepkisi: Gafilliktir, şuursuzlukturBahçeli'den 'ekonomik OHAL' tepkisi: Gafilliktir, şuursuzluktur#MHP
21 ay sonra seferlerine başladı Bakan Karaismailoğlu, treni böyle yolculadı21 ay sonra seferlerine başladı! Bakan Karaismailoğlu, treni böyle yolculadı#Adil Karaismailoğlu
Bakan Kurum’dan tüm sektörlere Yeşil Kalkınma projeleri çağrısıBakan Kurum’dan tüm sektörlere 'Yeşil Kalkınma' projeleri çağrısı#Murat Kurum
Gülçin Ergül taburcu oldu Sevgilisine veda edemedi...Gülçin Ergül taburcu oldu! Sevgilisine veda edemedi...#Gülçin Ergül
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor Gecelik ortalama bin 750 TLyi buluyor...Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor! Gecelik ortalama bin 750 TL'yi buluyor...#Turizm
Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...#Süper Lig
HABERLERGündem Haberleri

Bu kadarı da pes! Yolu trafiğe kapatıp göbek attılar

#Hatay#Düğün#Trafik
Bu kadarı da pes Yolu trafiğe kapatıp göbek attılar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düğün konvoyundaki kişiler, 5 araçla yolu trafiğe kapatıp, arkalarında oluşan araç kuyruğuna rağmen göbek atarak oynadı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü, yolu kapattığı tespit edilen 5 aracın sürücüsüne toplamda 2 bin 600 lira para cezası kesti.

Haberin Devamı

Önceki akşam İskenderun-Adana Karayolu üzerindeki battı-çıktı içerisinde bir düğün konvoyundaki kişiler, 5 araçla yolu trafiğe kapatıp, yol ortasında göbek atmaya başladı. Düğün konvoyundaki kişiler, trafikteki diğer araç sürücülerinin korna çalıp, tepki göstermesine rağmen bir süre daha oynadıktan sonra araçlarına binip, uzaklaştı. Trafiğin kilitlenmesine neden olan olay, bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarından konvoydaki 5 aracın plakasını tespit etti. Plakası belirlenen 5 araca toplamda 2 bin 600 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Düğün#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge