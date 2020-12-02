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Haber Giriş: 02.12.2020 - 20:38 | Son Güncelleme:

Bu kadarı da olmaz! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti

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Bu kadarı da olmaz! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti
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Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Dün akşam saatlerinde bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi. Alkolün de alındığı eğlenceye yaklaşık 20 kişi katıldı. Eğlenceye katılanların hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti. Eğlence, geceye katılanlardan birinin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Bu kadarı da olmaz Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti

Görüntülerde; eğlenceye katılanlar şarkı söyleyen sanatçıya eşlik edip para saçarken, sanatçıyla selfie de yaptı. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Bu kadarı da olmaz Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti

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