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Bu kadar da olmaz! Engelli rampasının korkuluklarını çaldılar

#İstanbul#Engelli Rampası#Hırsızlık
Bu kadar da olmaz Engelli rampasının korkuluklarını çaldılar

İstanbul Maltepe D-100 Karayolu’ndaki Altıntepe üstgeçidinin engelli rampası korkulukları, hırsızların hedefi oldu.

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Daha önce korkulukları sökerek çalanları gören vatandaşlar, polis ve zabıta ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Önceki sabah da Alkan İncir, ağabeyi ile işe giderken üst geçitteki korkulukları söken bir şüpheliyi gördü.

İncir, polis ekiplerini arayarak hırsızlık ihbarında bulunurken, ağabeyi de şüpheliyi cep telefonu kamerası ile görüntülemeye başladı. Görüntülendiğini fark eden şüphelinin rahat hareketleri dikkat çekti.

Bu kadar da olmaz Engelli rampasının korkuluklarını çaldılar

Şüpheli kameraya el salladıktan sonra koşarak kaçmaya başladı. Şüpheli ile vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli, bir süre sonra gözden kaybolmayı başardı.<

VİDALARI SÖKÜYORLAR

Şüpheli ile kovalamaca yaşayan Alkan İncir “Vidalarını gevşetip elleriyle kanırtıp kırıyorlar. Hurdacılar nasıl alıyorlar anlamıyorum” diye konuştu.

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#İstanbul#Engelli Rampası#Hırsızlık

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