Bu kadar da olmaz! Engelli rampasının korkuluklarını çaldılar

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Daha önce korkulukları sökerek çalanları gören vatandaşlar, polis ve zabıta ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Önceki sabah da Alkan İncir, ağabeyi ile işe giderken üst geçitteki korkulukları söken bir şüpheliyi gördü.

İncir, polis ekiplerini arayarak hırsızlık ihbarında bulunurken, ağabeyi de şüpheliyi cep telefonu kamerası ile görüntülemeye başladı. Görüntülendiğini fark eden şüphelinin rahat hareketleri dikkat çekti.

Şüpheli kameraya el salladıktan sonra koşarak kaçmaya başladı. Şüpheli ile vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheli, bir süre sonra gözden kaybolmayı başardı.<



VİDALARI SÖKÜYORLAR



Şüpheli ile kovalamaca yaşayan Alkan İncir “Vidalarını gevşetip elleriyle kanırtıp kırıyorlar. Hurdacılar nasıl alıyorlar anlamıyorum” diye konuştu.