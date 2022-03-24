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Bu kadar da olmaz! Bankı çaldılar

#Hırsızlık#Bank#İstanbul
Bu kadar da olmaz Bankı çaldılar

İstanbul’un Şişli ilçesi, Teşvikiye Mahallesi’ndeki Les Benjamins mağazasının önünde duran 30 bin liralık bank, iki kişi tarafından çalındı.

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Akkavak Sokak’taki mağazanın çalışanları, çoğunlukla içeride duran bankı geçen cuma günü kapının önüne çıkarttı. Bu sırada işyerinin önünden geçen iki kişi, bankı sedye taşır gibi iki ucundan tutarak götürdü. Bankı sokağın başındaki kamyonete yükleyen hırsızlar hızla uzaklaştı. Mağaza çalışanları bankın yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını inceledi. İhbar üzerine polis ekipleri kamera kayıtlarından bankı götüren kişilerin B.K. ve T.B. olduğunu tespit etti.

SERBEST KALDILAR

B.K. Gaziosmanpaşa, T.B. ise Eyüpsultan’daki evinde gözaltına alındı. İki kişinin hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlar bankı hurdacıya sattıklarını söyledi ancak bank bulunamadı. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki hırsız adli kontrolle serbest bırakıldı.

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#Hırsızlık#Bank#İstanbul

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