Bu kaçıncı yanan otobüs

Son günlerde özellikle şehirlerarası sefer yapan yolcu otobüslerinin motor bölümlerinde çok sık yangın çıkıyor. Şoförlerin dikkati sayesinde panik haldeki yolcular faciaya ramak kala tahliye edilirken, otobüs de yanıp kullanılamaz hale geliyor.

Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Gaziantep Nurdağı gişeleri mevkisinde dün sabah erken saatlerinde Mahfuz D. (60) yönetimindeki 34 BDZ 255 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükseldi.

YOLCULAR PANİK YAŞADI

Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekip durdu. 35 yolcu tahliye edildikten sonra alevler kısa sürede otobüsün arka kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs de kullanılamaz hale geldi. Gaziantep’ten İstanbul’a giden ve yangın nedeniyle panik yaşayan yolcular, bölgeye gelen başka otobüsle yola devam etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ARDI ARKASI KESİLMİYOR

* Şanlıurfa’da 7 Ağustos’ta aşırı sıcaklık nedeniyle hararet yapan şehiriçi yolcu otobüsü alev alev yandı. Çıkan yangında yolcular son anda kurtarıldı.

* Ankara’da 22 Ağustos’ta Hatay’dan İstanbul’a sefer düzenleyen bir yolcu otobüsü, seyir halinde alev aldı. 36 yolcu, muavinin dikkati sayesinde kurtuldu.

* Gaziantep Nurdağı’nda, 29 Ağustos’ta seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselen yolcu otobüsü yandı. Otobüs hurdaya dönerken, otobüsteki 31 yolcu tahliye edildi.

* Diyarbakır’da 30 Ağustos’ta belediyeye ait şehiriçi yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

* Mersin Tarsus’ta, önceki gün İstanbul’dan Şırnak’a giden yolcu otobüsünün motor bölümü alev aldı. Aracı durduran şoför, 34 yolcuyu tahliye etti. Yolcular, otobüsün Samsun’dan çıktıktan sonra sürekli arıza verdiğini öne sürdü.