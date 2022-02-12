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Bu kaçıncı vukuat

#Yakup Akkaya#Taciz#Şantaj
Bu kaçıncı vukuat

İşyerinde biri çocuk iki kişiye telefonla cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Yakup Akkaya tutuklanıp hakkında dava açılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra işine geri dönen Akkaya, yine bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

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YALOVA Armutlu’da belediyenin spor tesislerinde işçi olarak çalışan Yakup Akkaya (33), spor tesisine gelen E.N. (16) isimli erkek çocuk ile P.Ç. (20) isimli genç kızı telefonla taciz ettiği iddiasıyla geçen yıl 17 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Akkaya hakkında Gemlik 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğa karşı telefonla cinsel taciz’ suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar, Gemlik 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ise ‘telefonla cinsel taciz’ suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İKİ KEZ TUTUKLANDI

Cezaevinde 2 ay tutuklu kaldıktan sonra, ekim ayında tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden salıverilen Akkaya, Armutlu Belediyesi Spor Tesisleri’ndeki işine geri döndü. Akkaya, bu kez de 8 Şubat’ta tesise spor yapmaya gelen Ş.M.A. (17) isimli erkek çocuğuna telefonla cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Telefon dökümlerinde yapılan incelemede Akkaya’nın, Ş.M.A.’ya attığı telefon mesajlarından ve ses çözümlemelerinden, cinsel taciz suçunun yanı sıra Ş.M.A.’yı fuhşa teşvik ettiği ve şantaj yaptığı da belirlendi.

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Yakup Akkaya, ‘çocuğu fuhşa teşvik etme, çocuğa karşı cinsel taciz ve şantaj’ suçlarından tutuklanarak bir kez daha Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

CEP TELEFONU İNCELEMEDE

Bu arada soruşturma kapsamında Yakup Akkaya’nın mesaj yoluyla başka kişilere de benzer tacizde bulunup bulunmadığının belirlenmesi için el konulan cep telefonunda inceleme başlatıldı.

Akkaya’nın çalıştığı Armutlu Belediyesi'nin şirketi Arjemek’in müdürü Atalay Bestaş, “Üzerinde kesinleşmiş bir suç olmadığı, sadece iddianame ile devam ettiğinden dolayı biz işe aldık. Tutuklandığı için 7 Şubat tarihinde işten çıkışı yapıldı. Mahkeme sonuçları beklenecek" dedi.

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#Yakup Akkaya#Taciz#Şantaj

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