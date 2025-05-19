Bu kâbustan Ayşe’yi kurtarın

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İstanbul Esenyurt’ta Ayşe Karslıoğlu (30), 3 yıl önce boşanma davası açtığı Hakan Karslıoğlu’ndan (34) iddiaya göre çalışmak istediği için ölüm tehditleri almaya başladı. Tehditlerine devam eden Hakan Karslıoğlu, önceki gün 17.30 sıralarında, 2 çocuğunun annesi Ayşe Karslıoğlu’nun ailesiyle birlikte yaşadığı evin önüne gitti. Eşini dışarı çağıran Hakan Karslıoğlu, bu sırada pencereye çıkan genç kadının babası Zeki Yılmaz’a elindeki pet şişenin içine doldurduğu kezzabı fırlattı. Zeki Yılmaz yüzünden, onu korumak için önüne geçen diğer kızı Aycan Yılmaz ise kolundan yaralandı. Hakan Karslıoğlu olay yerinden kaçtı. Olayın ardından baba-kız hastaneye giderek tedavi olduktan sonra sağlık raporu aldı. Emniyete giden baba ve kızı Hakan Karslıoğlu’ndan şikâyetçi oldu. Diğer yandan Hakan Karslıoğlu’nun 2023 yılında aynı eve taşla saldırdığı ortaya çıktı.

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Olayla ilgili konuşan Ayşe Karslıoğlu, “Ben Hakan ile 11 yıl evli kaldım. 5 yıldır ayrıyız. 2022 yılından beri süren bir boşanma davamız var. 9 Mayıs’ ta karar çıktı. Dosyayı İstinaf’a taşıdı. Bu süreç içerisinde sürekli tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kaldım. Sürekli şikâyet ediyorum ve adliyelere gidip geliyorum ama kendisinden bir türlü kurtulamıyorum.

‘EVDE OLSAYDIM YÜZÜMÜ YAKACAKTI’

Bir süredir yüzümü yakmakla tehdit ediyordu. Psikolojimi alt üst etmiş durumda. Ailemin evine gelmiş. O da penceredeki babamın yüzüne kezzap atmış. Kız kardeşim siper olmuş ama o da kollarından yaralandı. Ben evde olsaydım o kezzap suyuyla benim yüzümü yakacaktı. Onun yüzünden doğru dürüst işe gidip gelemiyorum. Bir yere çıkamıyorum. Kurtulamıyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Bu şekilde bana bir zarar verecek. Ölmeden bundan kurtulmak istiyorum” dedi.