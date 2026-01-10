Bu işaretler hayat kurtarıyor

Haberin Devamı

ÜLKEMİZDE PEK BİLİNMİYOR

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, hayat kurtaran işaretlerin Türkiye’de pek bilinmediğini söyledi: “Bu, Kanada’da başlayan ve yaygınlığı ile kadınların hayatını kurtarmaya yönelik işaret dili gibi bir hareket. Etraftakilerin yardımına dayanıyor. Tabii herkesin bu bilgiye hâkim olması gerekiyor. Kanada’da bu bilinç çok yüksek. İşareti görenler hemen gerekli kurumları arıyor. Ancak bu işaretler ülkemizde henüz yeterli derecede bilinmiyor. Çünkü daha çok sosyal medyada yayıldı. Tabii bazı aksaklıkları da var. Örneğin bu hareketi görenlerin polise haber vermesi gerekiyor ama kişi oradan uzaklaşırsa yer tespitinin yapılması zorlaşıyor. Eldeki mekanizmaların işlemesi de çok önemli. Bunların en önemlisi KADES sistemi. Bu sistem kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama. Bunun dışında şiddete uğrayanlar 183 ve 112’yi aramalı. Arayan kişi zamanla yarıştığı için karşısında uzmanların olması çok önemli. Kadınlar ölmesin diye bu işaretler de dahil her konuda çalışmalıyız. Tüm bilgiler billboard’larda yer almalı. Cep telefonu operatörlerinde, bir sıkıntı olduğunda aranacak numaraların bilgisi her kadın aboneye mutlaka gönderilmeli. Bir telefon operatöründe kırmızı nokta uygulaması var. Şiddet gören bastığında, en kısa sürede yardım ulaşabiliyor. Bu ve benzeri uygulamalar çoğalabilir. Özellikle bilinirliği yüzde 50’yi geçmiş kurumların isimlerini paylaşmak hayati öneme sahip. Bu işaretlerin de tanıtılması dahil, tüm kamu kurumlarının bilgilendirme için seferberlik başlatması şart.”

8 MİLYON KADIN KADES İNDİRDİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Edin Güven ise yapılması gerekenin öncelikli olarak, sistemin kadınları koruması olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu işaret yöntemi de tabii ki bilinsin ama yöntem, sorumluluğu bireylere yüklemiş oluyor. Bir kadın bu yolla veya başka bir şekilde yardım istiyorsa kolluk kuvvetleri aranabilir ve kolluk kuvvetleri kadın şikâyetçi olmasa bile koruma sağlayabilir. Bizim yasalarımız çok iyi. Bu yasaların uygulanması, KADES’in, 183’ün, 112’nin kamu spotları, kamu binalarındaki afişler, billboardlar, sosyal medya paylaşımları yoluyla bilinirliğinin artırılması gerekir. Bugüne kadar 8 milyon kadın telefonuna KADES indirmiş. 2025 yılının ilk 10 ayında ise 400 bin civarı başvuru yapılmış. Aslında bu önemli bir rakam. Devlet, kadınlara yönelik SMS bilgilendirmesi yapmış. önemli olan infaz yasalarının daha doğru ele alınması ve görünmez cezasızlığın ortadan kaldırılması.”

KATİL ZANLISININ ARKASINDA YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞ

Tokat’ta, dini nikâhla yaşadığı Mustafa Koç tarafından öldürülen Hatice Yalman’ın, olaydan 2 saat önce girdikleri markette yardım işareti yaptığı anlar...

Bu işaret, uluslararası literatürde ‘imdat’ çağrısı anlamına geliyor. Kadınlar, şiddet gördüğü fail yanındaysa, gizlice bu işareti yaparak yardım istiyor.