Aralarında İstanbul da var! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sarı kodlu alarm verildi

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Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin bulunduğu Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Yarın ise İzmir ve Manisa'da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yarın ve cumartesi ise Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın batısında kuvvetli rüzgar, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli rüzgar ile yer yer kısa süreli fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.

Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, kentte 30 Temmuz Perşembe gününden 2 Ağustos Pazar gününe kadar kuvvetli rüzgarın etkili olacağını belirterek, vatandaşları orman yangınları başta olmak üzere ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar uyarısını paylaştı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ilimizde rüzgarın 30 Temmuz Perşembe gününden 02 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (40-60 km/sa, yer yer hamleli 70 km/sa) esmesi beklenmektedir. Başta orman yangınları olmak üzere; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.