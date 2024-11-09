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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor... Orhan Şen uyardı: Sıcaklık 4 derece birden düşecek

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#Meteoroloji#İstanbul#Sağanak
Bu illerde yaşayanlar dikkat Sağanak geliyor... Orhan Şen uyardı: Sıcaklık 4 derece birden düşecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 12:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara'da akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın ise 4 derece birden düşeceği belirtildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, illeri tek tek sıraladı. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu illerde yaşayanlar dikkat Sağanak geliyor... Orhan Şen uyardı: Sıcaklık 4 derece birden düşecek

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SICAKLIK 4 DERECE AZALACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından Marmara için uyarıda bulundu. Orhan Şen'in yaptığı paylaşım şöyle:

Bugün öğleden sonra İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzeyi yağmurlu. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Rüzgar öğleden sonra, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Sıcaklık Marmara'da 2 ila 4 derece azalacak.

Önümüzdeki hafta yurt genelinde beklenen hava durumu şöyle:

Bu illerde yaşayanlar dikkat Sağanak geliyor... Orhan Şen uyardı: Sıcaklık 4 derece birden düşecek


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BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

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EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

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ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 14°C
Az bulutlu

KONYA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

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RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 17°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu

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#Meteoroloji#İstanbul#Sağanak

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