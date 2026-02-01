13 il için sarı ve turuncu kodlu alarm: Meteoroloji'den kritik uyarı geldi | AKOM, İstanbul için saat verdi

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe kritik uyarılarda bulundu. Yurdun batısında alarm verildi. Son değerlendirmelerle birlikte 2 il için turuncu 11 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı. İzmir ve Aydın için turuncu kodlu alarm verilirken sarı kodlu uyarı yapılan iller ise Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa, Muğla oldu.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

AKOM'dan da İstanbul için yağış uyarısı yapıldı. Kentte gün boyu sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi. AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Öğle saatleri itibariyle etkili olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde kuzeyli rüzgar (poyraz) esen fırtına ile birlikte etkisini artıracağı, gece saatlerine (22.00) kadar yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada meteorolojik hadiselerle birlikte oluşacak olumsuzluklara dikkat çekildi. Yapılan uyarı şu şekilde oldu:

Son değerlendirmelere göre; 01.02.2026 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren batısından başlayarak zamanla Antalya il geneli ile Burdur’un güneydoğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kg/m2), Isparta’da kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 01.02.2026 19.00-02.02.2026 22.00

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz ve Marmara için yaptığı fırtına uyarısında şu ifadelere yer verildi:

Batı Karadeniz’de rüzgarın, Pazar günü (01.02.2026) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara’da rüzgarın, Pazar günü (01.02.2026) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı: 01.02.2026 12.00-02.02.2026 04.00

Ege ve Akdeniz bölgeleri için yapılan uyarı ise şu şekilde oldu:

Kuzey Ege'de rüzgarın, Pazar günü (01.02.2026) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu, güneyi öğle saatlerinde güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Güney Ege'de rüzgarın, Pazar günü (01.02.2026) öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu, Pazartesi günü güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, Pazar günü (01.02.2026) öğle saatlerinden itibaren batısı, akşam geneli doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı: 01.02.2026 04.00-02.02.2026 15.00

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Marmara’da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunun kuvvetli, Muğla, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri, İzmir'in batısında yer yer şiddetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.