İstanbul'a 2 saat mesafede kar yağışı... Bu illerde yaşayanlar dikkat: Dolu, sel ve yıldırım tehlikesi var! Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün yurt genelinde yağış etkili olacak. Yağış beklenen iller arasında İstanbul da var. Akdeniz Bölgesi'ndeki illerde ise yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde bekleniyor. Bu iller için ulaşımda aksama, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi tehlikelere dikkat çekildi.

BOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Bolu'da Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylaları bölgesinde etkili olan sağanak, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

Bölgede aralıklarla etkili olan yağışın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van hariç), Güneydoğu Anadolu(Mardin hariç) ile Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı bekleniyor. Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

RİZE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Van hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu , gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu , gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Mardin hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

MARDİN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahmin haritası ise şu şekilde paylaşıldı: