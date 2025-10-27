×
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Aralarında İstanbul da var... Meteoroloji saat verip uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

#Hava Durumu#Meteoroloji#Fırtına
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre öğleden sonra İstanbul'un da aralarında olduğu bazı illerde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Yapılan açıklamada İzmir ve Manisa çevrelerinde oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.

İstanbul rüzgarlı bir sabaha uyandı. Günün ilerleyen saatleri için de megakente kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Dün AKOM'dan yapılan değerlendirmede metrekareye 30 kilograma kadar yağış düşmesi beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Eşkişehir çevreleri, Ankara ve Çankırı'nın batı ilçeleri, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam Marmara'da gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. 

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. 

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. 

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra ve akşam Marmara'da gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Ege ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere bölge genelinin yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden sonra zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. 

BURSA °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kuzey ve Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu 

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu 

İZMİR °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile gece saatlerinde Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

HATAY °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı bulutlu 

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

ANKARA °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

KONYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu 

SİVAS °C, 22°C

Parçalı bulutlu 

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 

BOLU °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

SİNOP °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı bulutlu 

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu 

TRABZON °C, 24°C

Parçalı bulutlu 

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu 

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu 

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu 

VAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu 

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu 

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu 

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu 

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

 

 

