Bu ilk vukuatları değil 67 kişi havada asılı kalmıştı

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BOLU Kartalkaya Grand Kartal Otel’de 78 kişinin ölümüne neden olan facia ailenin ilk vukuatı değil. Grand Kartal Otel’in hemen 50 metre yanında bulunan ve tutuklanan otel sahibi Halit Ergül’ün eşinin kardeşi Harun Murtezaoğlu’na ait olan ‘Kartal Otel’in kayak pistinde 3 Şubat 2024’te telesiyej ve teleskiler arızalandı. Aralarında çocukların da olduğu 67 kişi metrelerce yükseklikte mahsur kaldı.

Olay, 2 otelin pistlerinin bulunduğu alandaki elektrik trafo panosunun arızalanması nedeniyle enerji kesintisi yaşanmasıyla gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), AFAD ile Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 67 kişi 3 buçuk saatlik çalışmanın sonucunda kurtarıldı. Facianın eşiğinden dönülen olay sonrası açıklama yapan Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı ve Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, “Jandarma ve AFAD ekiplerinin, tesis çalışanlarının, teknik ekiplerin özverili çalışmasıyla tüm kayakçılar 3.5 saatin sonunda güvenli bir şekilde kurtarıldı.

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Herhangi bir yaralanma veya zarar bildirilmeyen olayda kayakçıların tahliyesi için tüm ekipler seferber oldu” ifadelerini kullanmıştı.

‘32 YIL ÖNCE AVUSTURYA’DAN SÖKÜLÜP GETİRİLDİ’

- İSMİNİ vermek istemeyen bir kayak eğitmeni, teleski ve telesiyej gibi mekanik tesisatın çok eski olduğunu söyledi: “Kartalkaya’ya bu otelin de içinde bulunduğu grubun kullandığı tarafta en son mekanik tesis 32 yıl önce yapıldı. O da Avusturya’dan sökülüp getirilen ikinci el tesis. 32 yılda dünyada mekanik tesisler 3 kez değiştiriliyor. Kimse farkında değil. Bu otel yanmasaydı eli kulağındaydı. Geçen yıl trafo durması yaşandı, bütün bir gün boyunca insanları oturaklı liflerden aşağıya indirmemize rağmen bu sene yine bir şey yapılmadı.”