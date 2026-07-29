×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bu ilçeye hala yaz gelmedi: Isınmak için soba yakıyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Soba#Hava Durumu#Sivas
Bu ilçeye hala yaz gelmedi: Isınmak için soba yakıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 10:41

Türkiye'nin birçok kentinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için deniz ve havuzlara akın ederken, Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ise akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle vatandaşlar soba yakarak ısınmaya çalışıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler birçok ilde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için denizlere, göllere ve yüzme havuzlarına yöneliyor.

Bu ilçeye hala yaz gelmedi: Isınmak için soba yakıyorlar

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ise gündüz saatlerinde hava sıcaklığı hissedilir derecede yükselirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklık aniden düşüyor.

Bu ilçeye hala yaz gelmedi: Isınmak için soba yakıyorlar

Özellikle yüksek rakımın etkisiyle serinleyen havada vatandaşlar üşümemek için evlerinde ve iş yerlerinde soba yakıyor. Yaz ortasında soba başında ısınan ilçe sakinleri, gündüz ince kıyafetlerle dolaşırken akşam saatlerinde ise kalın giysiler giymek zorunda kalıyor. 

Haberin Devamı

Bu ilçeye hala yaz gelmedi: Isınmak için soba yakıyorlar

"YAZI GÖRMEDEN KIŞI GÖRDÜK"

Havaların çok soğuk olduğunu söyleyen Salim Uğur, "7'inci ay bitti. 8'inci aya gireceğiz ve memleketin haline bak. Bu mevsimde hala soba yakıyoruz. Havalar burada soğuk gerçekten. Yazı görmeden kışı gördük.

Bu ilçeye hala yaz gelmedi: Isınmak için soba yakıyorlar

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Soba#Hava Durumu#Sivas

BAKMADAN GEÇME!