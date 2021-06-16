Bu hızla gidersek güz başı rahatız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruların ardından, SGK’ya kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanlar koronavirüs aşısı olmak için hastanelerin ve aile sağlık merkezlerinin yolunu tuttu. Yurt genelinde aşıya talep yoğundu, bazı hastanelerin önlerinde kuyruklar oluştu.

ENDİŞELER KIRILDI

Dün vatandaşların aşılarını olmaya gittiği Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nin başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, halkın artık aşıya daha sıcak baktığına dikkat çekti: “Şu ana kadar kentte 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 86’sının birinci doz, yüzde 83’ünün ise ikinci doz aşılarını yaptık. İlk başlarda aşıya yönelik vatandaşımızda bir tereddüt vardı. Bu endişe aşılandıkça, yan etkilerinin olmadığı görüldükçe azaldı.”

HERKES ÇOK İSTEKLİ

Önceki gün akşamdan itibaren bütün SGK’lılar da aşı yapma hakkı kazanınca sistemde ciddi bir yoğunluk olduğunu söyleyen Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, “Talebin bu kadar yoğun olması toplumumuzun aşıya ne kadar istekli olduğunu, gönüllü olduğunu ve artık bu salgından aşı ile kurtulabileceğine inandığını gösteriyor. Tabii ki yoğunluklar var. Halkımıza tavsiyemiz daha az yoğun olan bölge ve sağlık kuruluşlarından aşı talep etmeleri. Bizim de aşı uygulamamız iki kat artmış durumda” dedi.

50 MİLYON AŞILANIRSA...

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da bu hızla gidilirse, eylül ayı başında toplumsal bağışıklığa ulaşılabileceğine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Hızlı bir şekilde toplumsal bağışıklığa doğru yol alıyoruz. Sırası gelen vatandaşların aşı olması ve kurallara uyması ile beraber eşit hızla ancak normal yaşama doğru yol alabileceğimizi söylemek mümkün. Her şey yolunda giderse toplumun yüzde 60’ının bağışık ya da bir başka ifade ile aşılanmış olması günlük yaşama dönmek için uygun gibi görünüyor. Biz bunu daha iyi olması için yüzde 70 gibi bir rakam olarak düşünürsek, nüfusumuza göre oranlarsak, yaklaşık 56-57 milyon vatandaşımız ediyor. Hızlı bir şekilde 50 milyonun üzerinde vatandaşımız aşılandığında iyi bir noktaya doğru yol alacağımızı söylemek mümkün.”

SIRASI GELENE RANDEVUSUZ AŞI

Dün sağlık merkezlerine ve hastanelere randevusuz giden vatandaşlara da aşıları yapıldı. Aşıları yapılanların bilgileri, e-nabız sistemine girildi.

ÇADIR KURULDU

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde aşıya talep yoğun olunca, kaymakamlık hizmet binasının bahçesine çadır kuruldu. Çadıra gelen vatandaşlara koronavirüs aşıları yapıldı.

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