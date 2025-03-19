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Bu ‘hız’a hazır değiliz

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#TÜKKİYE İstatistik Kurumu#Yaşlanma#Hızlı Yaşlanma
Bu ‘hız’a hazır değiliz
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 07:00

TÜKKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 65 yaş üstü 9 milyon 112 bin 298 insan var.

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Güney Kore’den sonra dünya genelinde nüfusu en hızlı yaşlanan ikinci ülkeyiz ve ülkemiz yakın gelecekte bizi bekleyen dev yaşlı nüfusa hiç hazır değil. Araştırmalara göre her 10 kişi 1 yaşlıya bakabilir ancak bu oran 10’un üstüne çıktığında ekonomi, sosyal düzen ciddi anlamda sarsılıyor.

Bu alanda projeler ve çalışmalar yapan Prof. Dr. Melih Bulut, “Yaşlıların en büyük sorunu yalnızlık ve yaşlı ayrımcılığı. Gelecekte çok daha fazla bakıma ihtiyacı olan insan olacak. Bunun için gero-teknolojileri hayatımıza sokmak lazım. Mesela el güçlendirici bir robot ile yaşlı kendi paketlerini taşıyabilir olmalı. Kimseye muhtaç olmamalı. Sosyal hayata karışmalarına yardımcı olacak şekilde teknoloji kullanılmalı. Yaşlı bakımına yetecek insan gücü bulmak aksi takdirde zor” diyor.

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Psikiyatrist Prof. Dr. Sibel Çakır ise dünyanın neredeyse yarısının ‘yaşlı ayrımcılığı’ yaptığını söyledi. Prof. Dr. Çakır, bakımevi ve yaşlı destek kurumlarının önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bu ‘hız’a hazır değiliz

4 ADIMDA NÜFUS STRATEJİSİ

Hem kalp damar cerrahisi uzmanı hem de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akgül’ün yaşlılık için 4 önemli önerisi var:

m Yaşlı sağlığı hizmetlerini güçlendirmeliyiz. Tele-Tıp ve dijital sağlık platformlarını artırmalıyız.

m Yaşlılar için sosyal destek ve yalnızlıkla mücadeleyi artırmalıyız.

m Yaşlılar için ekonomik ve hukuki güvence mekanizmalarını tam olarak sağlamalıyız.

m Yaşlılar için ulaşım ve şehir planlaması konusu hayata geçmelidir.

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#TÜKKİYE İstatistik Kurumu#Yaşlanma#Hızlı Yaşlanma

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