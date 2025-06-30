Bu haykırışa kulak verin... Çağlar Gökgül, eşi Dilek Gökgül’ü 6’ncı kattan atarak felç kalmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuklandı

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ADANA’da emlakçılık yapan Çağlar Gökgül (36) ile sosyal medyadan tanışan Dilek Gökgül’ün (31) 6 ay önce nikâhları, 3 hafta önce de düğünleri vardı. Giyim öğretmeni Dilek Gökgül, 24 Mayıs gecesi eşini aradı. Dilek Gökgül, gün boyu çeşitli mekânlarda içki içtiği için eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çağlar Gökgül, Sarıçam ilçesindeki evine gelip eşini darp etti. Arbede sırasında Çağlar Gökgül’ün eşini 6. kattaki dairenin balkonundan attığı öne sürüldü. Zemin kattaki işyerinin sundurmasına düştükten sonra beton zemine çakılan Dilek Gökgül, ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dilek Gökgül, hastaneye kaldırıldı. Çağlar Gökgül, tutuklandı.

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Çağlar Gökgül ve Dilek Gökgül daha 3 hafta önce düğün yapmıştı.

KÂBUSU YAŞADIĞI EVDE YATALAK KALDI

Hastanede 1 hafta tedavi gören Dilek Gökgül’ün belden aşağısı felç kaldı. Yatalak kalan talihsiz kadın, kısa bir süre önce gelin geldiği Adana’da kimsesi olmadığı için kâbusu yaşadığı eve dönmek zorunda kaldı. Yaşadıklarını anlatan Dilek Gökgül, “Eşimle aramızda normalde hiçbir sorun yoktu. Sabah dualarla eşimi işe gönderdim, daha sonra namazımı kıldım. İçimde kötü bir his oluştu, eşimi aradım. ‘Müşterim var’ diye mesaj attı. Müşterisi varken de telefonunu açtığı için görüntülü aradım. Açtığında ocak başındaydı. İçki içmek istediğini söyledi. Ben içmesini istemediğimi söyledim. Hiçbir zaman da istemedim. Ama o ısrarla devam etti. Bana yeminler ederek evlenmişti” dedi.

Dilek’in balkona tutunurken bıraktığı kan izleri hâlâ duruyor.

‘balkona TUTUNdum ama ELİMİ İTTİ’

Evlendiği günden bu yana eşinin alkol problemi olduğunu ileri süren Dilek Gökgül, “Ağzına bile sürmeyeceğini söylemişti ama evlendiğim günden bu yana benimle alkol pazarlığı yaptı. Gece 22.30 sıralarında eve geldi. Beni aradığında sesi çok kötü geliyordu. Ben o sıra apartmanın bahçesinde onu görebileceğim bir pozisyonda duruyordum. Sonra onu karşıladım ve beraber eve çıktık. Ben masada, o koltukta oturuyordu. Neden içtiğini sorduğumda delirdi. ‘Bundan sonra her gün içeceğim, var mı itirazın’ diye bağırdı. Sonra beni masaya fırlattı. Başka odaya kaçtım ama yakalayıp darp etmeye devam etti. Sonra balkona kadar sürükledi ve aşağı attı. Demir korkuluklardan tutunmuştum ama gözümün içine bakarak ‘Bana içirmiyorsun, öl, geber’ dedi ve sonra parmaklarımı açtı. Sonrasını hatırlamıyorum, 6’ncı kattan düştüm. Valimden, savcılarımdan rica ediyorum adalet yerini bulsun. Benim intihar girişiminde bulunup kendimin atladığını iddia ediyor. Emlakçı olduğu için çevresi geniş ve yalancı şahitler tutuyor. Ailesi bana destek olacağı yerde tehditler savuruyor. Geçmiş olsun bile demediler. Burdur’dan buraya gelin geldiğim için Adana’da kimseyi tanımıyorum, ailem uzakta ve destekçim yok. Maddi zorluklar da yaşıyorum. Üstelik, bu kâbusu yaşadığım evde yatalak halde hapis hayatındayım. Bu ülkede onlarca kadın balkonlardan atıldı, intihar diye kayıtlara geçti. Çok şükür ben ölmedim ve hukuk mücadelemi veriyorum” diye konuştu.

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