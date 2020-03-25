Bu halde bulundu!

Gerişburnu Mahallesi Tavşan Beledini mevkisinden geçen bir kişi, yol kenarındaki zift birikintisinde bir köpek ile 7 kaplumbağanın mahsur kaldığını gördü. Bu kişinin ihbarı üzerine bölgeye Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hayvanların kurtarılması için çalışma başlattı. Çapa ve kürekle çalışma yetersiz kalınca, zifte saplanan köpek iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hayvanlar ziftten çıkarıldı. Yapılan kontrollerde kaplumbağalardan 2'sinin telef olduğu anlaşıldı. Köpek ve 5 kaplumbağa ise üzerlerindeki ziftin temizlenmesi için Fethiye'deki bir veteriner kliniğine götürüldü. Ziftten temizlenen hayvanlar, daha sonra Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Hayvanların tedavilerine burada devam edileceği bildirildi.

Bu arada, yol kenarındaki zift birikintisinin geçen yıl 29 Ekim'de gerçekleşen kamyon kazası sonrası yola aktığı ve üzerinin kapatılmadığı kaydedildi. Seydikemer Belediyesi olayla ilgili inceleme başlattı.