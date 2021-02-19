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Bu hafta sonu (Yarın) sokağa çıkma yasağı var mı? 19-20 Şubat sokağa çıkma yasağı için son bilgiler
Yarın sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından hız kazandı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını il bazında değerlendirmeler gerçekleştirerek kaldırma noktasında karar alabileceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada vaka sayısının önem arz ettiğini vurguladı. Bilim Kurulu'nun görüşleri neticesinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, Mart ayından itibaren bir kez daha gündemde olacak. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı 19-20 Şubat tarihinde uygulanacak mı ve ne zaman kaldırılacak? İşte, o hususta bazı bilgiler