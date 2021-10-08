Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul'da yağış var mı? İşte hafta sonu hava durumu raporu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, hava sıcaklığı gelecek 3 günlük periyotta ülke genelinde artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, hava sıcaklığı gelecek 3 günlük periyotta ülke genelinde artacak.

Sıcaklıkların kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 25-26-28, İstanbul'da 21-20-21, İzmir'de 29-27-28, Adana'da 33-33-34, Samsun'da 21-22-21, Erzurum'da 15-17-18 ve Şanlıurfa'da 30-32-33 derece civarında olacağı öngörülüyor.

İstanbul bu hafta sonu; Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.