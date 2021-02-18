Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 20-21 Şubat sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde son gelişmeler

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Hafta sonu kesintisiz süren kısıtlama cuma akşamları saat 21.00 itibarıyla başlayarak, pazartesi günü saat 05.00'a kadar geçerli oluyor. Kısıtlamalarda normalleşme takvimi için mart ayını işaret gösteren Cumhurbaşkanı, "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Hafta sonu kısıtlamalarıyla ilgili karar alınmadı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yasaklarına değinerek şunları söyledi;

"İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz."

Kısıtlamalar bir süre daha devam edecek. Dolayısı ile 20-21 Şubat tarihlerinde de kısıtlama geçerli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı 19 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama 22 Şubat Pazartesi 05.00 itibarıyla sona erecek.

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Kısıtlamalar yaklaşık 2,5 aydır hafta sonları uygulanıyor.

BAKKAL, MANAV VE MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATİ

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını, online sipariş firmalarının da cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı;

"Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00’ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.